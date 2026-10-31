(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "L'esercito ucraino sta osservando rigorosamente il cessate il fuoco, mentre sono state registrate provocazioni da parte russa". Lo ha affermato un portavoce militare ucraino parlando con Ukrainska Pravda, accusando i russi di tentativi di screditare le forze ucraine. "Le forze di difesa ucraine, nello specifico le unità del raggruppamento 'Pivden', stanno rispettando gli accordi relativi al cessate il fuoco nell'area in cui si svolge la missione umanitaria a Oleshky, sotto occupazione russa", ha assicurato Maksym Kravchuk, portavoce del raggruppamento di forze "Pivden" (Sud). (ANSA).