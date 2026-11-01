(ANSA) - ROMA, 01 NOV - L'app di allerta attacchi aerei dell'aeronautica militare ucraina potrebbe essere stata hackerata. Lo riporta Ukrinform citando la stessa aereonautica militare ucraina. "L'applicazione Air Alert potrebbe attualmente fornire informazioni errate a causa di una possibile influenza ostile", ha segnalato su Telegram l'areonautica militare delle Forze armate ucraine. "L'applicazione Air Alert è stata probabilmente esposta a influenze ostili. Non c'è alcuna minaccia di radiazioni!", si legge nel messaggio. L'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine esorta tutti a mantenere la calma e a seguire i messaggi ufficiali. (ANSA).