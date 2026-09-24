(ANSA) - ROMA, 24 SET - Kiev è sotto un massiccio attacco missilistico russo, le case sono danneggiate, ci sono morti e feriti. Al momento le vittime sarebbero due; tre i feriti. Danneggiato un ospedale di maternità. Lo ha riportato Ukrinform. Vitali Klitschko, sindaco della capitale, ha affermato: "In un ospedale di maternità nel distretto di Podilskyi, vicino al quale sono caduti frammenti di razzo, sono state danneggiate le finestre e parte della facciata. Non sono stati segnalati feriti presso la struttura medica" ma "una persona è morta nel parcheggio vicino. Anche un vicino centro di diagnostica clinica ha subito danni". (ANSA).