(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Starlink è ancora limitato per le operazioni militari in Ucraina nonostante Donald Trump abbia chiamato Musk chiedendo la revoca dei limiti. Lo afferma il consigliere del presidente dell'Ucraina Dmitry Litvin su X. "Vediamo gli stessi limiti, quindi per ora non è cambiato nulla", ha scritto Litvin rispondendo ad un giornalista del Wsj che ieri ha scritto che Trump ha chiesto al fondatore di SpaceX di revocare le restrizioni sulla versione militare di Starlink in Ucraina. (ANSA).