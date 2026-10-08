(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 OTT - "Abbiamo appena rivisto le regole fiscali europee". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, interpellato sulle richieste di maggiore flessibilità fiscale avanzate da Italia e Grecia per far fronte alla crisi energetica. "Ma voglio anche dirvi molto chiaramente che la Commissione europea deve affrontare le questioni che preoccupano i cittadini di questo continente, e cioè gli elevati prezzi dell'energia". (ANSA).