(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Il dem Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dell'Alaska, secondo le proiezioni di Nbc News e di altre testate. Si tratta di un nuovo successo per i democratici che si inserisce nello tsunami blu un'ondata delle elezioni di midterm che hanno riguardato sia i governi statali sia il Congresso Usa, tra Camera e Senato. Kreiss-Tomkins, già deputato statale in Alaska, ha sconfitto tre candidati repubblicani, tra cui uno sostenuto dal presidente Donald Trump. Secondo i media Usa, l'Alaska non eleggeva un governatore democratico dal 1998. A 37 anni, Kreiss-Tomkins diventa il più giovane governatore nella storia dell'Alaska. Con lo scrutinio arrivato oltre il 95%, Kreiss-Tomkins si attesta al 50,8% (con 139.293 voti) a fronte del 28,1% (pari a 77.110 voti) della principale rivale Bernadette Wilson, la donna d'affari repubblicana sostenuta da Trump. La vittoria di Kreiss-Tomkins porta a 30 il numero di governatori in mano ai dem. (ANSA).