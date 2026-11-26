(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin ha "dimostrato moderazione" non utilizzando armi nucleari nel conflitto con l'Ucraina, ha affermato l'inviato della Casa Bianca Jared Kushner, definendo il leader russo un "grande uomo di politica". In un'ampia intervista per il podcast 'MD Meets', ripreso da Bbc, il genero di Donald Trump ha affermato di essere convinto che Putin desideri la pace. "Finora Putin ha mostrato moderazione; ha accettato di non usare armi nucleari, il che ovviamente è un fatto di grande importanza, e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione. È senza dubbio un grande uomo della politica, una figura storica". (ANSA).