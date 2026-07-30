(ANSA) - LONDRA, 30 LUG - Tassi d'interesse britannici di nuovo confermati al 3,75% dalla Bank of England (BoE) nella riunione odierna del Comitato Monetario presieduto dal governatore Andrew Bailey. La decisione, identica alla Fed americana, rispetta le attese sullo sfondo dei dati sull'inflazione e delle incognite di politica internazionale. Nonché di quelle di politica interna dopo il cambio di leadership nel Partito laburista di maggioranza e l'avvento al governo di Andy Burnham al posto di Keir Starmer: in attesa che il cambio di passo promesso su economia e spesa pubblica si concretizzi in indicazioni più chiare sulle coperture finanziarie. (ANSA).