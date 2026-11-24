(ANSA) - TOKYO, 24 NOV - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in netto rialzo, dopo la festività nazionale di ieri, sostenuta dai titoli legati ai semiconduttori e all'AI a seguito dell'annuncio di Nvidia del ritorno immediato di Jensen Huang nel ruolo di Ceo che ha trascinato al rialzo l'intero comparto tecnologico. Seppur ridimensionando i guadagni sul finale della sessione, il listino di riferimento Nikkei ha segnato un aumento del 3,91% a quota 58.644,63, con un incremento di 2.207 punti, dopo le vendite recenti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 159,30, e sull'euro a 173,60. (ANSA).