(ANSA) - MADRID, 10 LUG - "L'origine del rogo potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico", secondo quanto ha segnalato l'assessore di Presidenza ed Emergenze della Giunta dell'Andalusia, Antonio Sanz, in dichiarazioni ai media. L'incendio è stato dichiarato alle 16:35 di ieri nella località di Los Gallardos, nella provincia andalusa dell'Almeria, dopo che i servizi del 112 hanno registrato oltre 150 chiamate di allarme al centralino. Testimoni avrebbero assistito alla caduta di un cavo elettrico, all'altezza del km 511 della nazionale N-340A, che avrebbe appiccato il fuoco alla vegetazione secca, dopo le successive ondate di caldo estremo in Spagna. (ANSA).