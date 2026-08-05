(ANSA-AFP) - PECHINO, 05 AGO - La Cina ha annunciato contromisure contro gli Stati Uniti, a seguito delle sanzioni imposte dagli Usa in nome della lotta al lavoro forzato e della sicurezza nazionale, che prendono di mira in particolare i robot umanoidi cinesi. Le misure statunitensi, ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio cinese, "danneggiano gravemente i legittimi diritti e interessi della Cina. La Cina non può che adottare le contromisure necessarie, tra cui: rafforzare i controlli sulle esportazioni di droni e dei loro componenti e tecnologie chiave verso gli Stati Uniti". (ANSA-AFP).