(ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - Nel weekend la Commissione Ue ha risposto all'Italia sull'uso della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) per la difesa e l'energia. E' quanto apprende l'ANSA a Bruxelles. L'intenzione dell'esecutivo comunitario, trapela, è di aiutare l'Italia per quanto possibile a trarne il massimo vantaggio. I colloqui intercorsi sulle singole sotto-misure sarebbero stati dettagliati, anche se poi spetterà al Paese indicare a Bruxelles le misure esatte una volta adottate. Saranno comunque esclusi sussidi collegati all'uso di combustibili fossili. La flessibilità fiscale sarà prevista nell'ambito delle regole esistenti del Patto di stabilità. (ANSA).