(ANSA) - ROMA, 28 SET - Sarebbe stata la segnalazione di una comune cittadina a far scattare l'allarme terrorismo alla base aerea della Raf di Fairford, in Regno Unito: secondo quanto raccontato dalla Bbc, una contadina ha chiamato la polizia dopo aver notato "un folto gruppo di uomini incappucciati e mascherati" che si aggiravano vicino al margine del bosco. "Quando mi hanno vista, sono scappati: alcuni si sono diretti verso i campi, altri verso il villaggio vicino", ha raccontato. "Ho capito subito che stava accadendo qualcosa di molto insolito". La donna ha riferito di aver chiamato immediatamente il ministero della Difesa, ma la chiamata è andata a vuoto; il suo istinto le ha suggerito quindi di chiamare il numero di emergenza 999. "Nel giro di dieci minuti il villaggio pullulava di agenti armati. Credo sia stata pura fortuna arrivare in paese proprio mentre arrivavano anche i furgoni", ha aggiunto. "Sono assolutamente sbalordita dal fatto che sia toccato a me, una semplice cittadina, notare e segnalare l'accaduto. Credo che la mia chiamata al 999 abbia mandato a monte qualsiasi piano avessero in mente". La contadina ha poi affermato di ritenere che "qualcuno abbia peccato di negligenza", permettendo ai sospettati e ai loro veicoli di avvicinarsi così tanto alle abitazioni. La donna ha raccontato alla Bbc che i tre furgoni bianchi erano parcheggiati a pochi metri dalle case dei residenti vicino alla base, i quali dormivano ignari del potenziale pericolo. "Dobbiamo poter confidare nel fatto che le autorità competenti adottino le misure necessarie per monitorare e gestire le minacce per le comunità che vivono e lavorano nelle immediate vicinanze della base", ha affermato. "Non dovrebbe essere necessario che una persona come me debba segnalare alla Raf di Fairford la presenza di tre grossi veicoli sospetti e di un gruppo di uomini mascherati". La donna, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha detto che l'episodio le ha dato l'impressione che le autorità fossero "estremamente concentrate e vigili" nel proteggere la base, ma "totalmente incuranti del nostro villaggio". (ANSA).