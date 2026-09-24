(ANSA) - ROMA, 24 SET - La riunione della direzione del Pd è in programma per il 2 ottobre alle 11, al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria, Elly Schlein. All'ordine del giorno anche la ratifica della nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della federazione di Cosenza del partito. Nelle scorse settimane il presidente del partito, Stefano Bonaccini, aveva annunciato che ci sarebbero state prima una direzione e poi un'assemblea anche per definire la proroga del mandato di Schlein, che scade a inizio 2027 quando, con ogni probabilità, sarà in corso la campagna elettorale per le politiche. (ANSA).