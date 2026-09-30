(ANSA) - MILANO, 30 SET - Si è conclusa con tutto il pubblico in coro a cantare Bella ciao la cerimonia alla Scala per i 120 anni della Cgil. Dopo gli interventi di Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Gualerzi e Stefano Massini e il discorso del segretario Maurizio Landini, la cerimonia è proseguita con l'esecuzione del passo a due dal secondo atto del balletto Giselle. Al termine applausi e di nuovo una standing ovation per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la sua uscita il pubblico è rimasto in sala e ha iniziato ad intonare Bella ciao. (ANSA).