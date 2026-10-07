(ANSA) - PARIGI, 07 OTT - La Francia ha convocato oggi l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran a Parigi per protestare contro "la campagna di disinformazione condotta dalle autorità iraniane riguardo al movimento studentesco in Francia": è quanto annunciato dal portavoce del Quai d'Orsay, Pascal Confavreux, precisando che durante la convocazione è stato espresso "il carattere assolutamente inammissibile dei contenuti falsi diffusi online da account ufficiali del ministero degli Esteri iraniano e l'infondatezza della convocazione, il 6 ottobre, del nostro ambasciatore a Teheran". "Queste provocazioni indegne - avverte il portavoce della diplomazia d'Oltralpe- devono cessare". (ANSA).