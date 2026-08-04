(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - La possibilità di trovare l'amore a New York è sempre più lontana. Secondo quanto riferisce il New York Times citando una ricerca del Brigham Young University's Wheatley Institute e dell'Institute for Family Studies, la Gen Z non si può permettere il primo appuntamento romantico. Il conto salato al ristorante, il costo del biglietto del cinema, o semplicemente solo un cocktail, ostacolano gli amori dei giovani. Non a caso lo studio è intitolato 'The Dating Recession' e sottolinea che al giorno d'oggi, i giovani adulti tra i 22 e 35 anni non hanno abbastanza soldi per le frequentazioni di tipo romantico ed escono molto meno dei propri genitori o nonni alla loro età. Nella città in cui si riesce a malapena a pagare l'affitto, una cena da 130 dollari, un cocktail da 20 e un biglietto al cinema da 28 dollari sono semplicemente troppo con un budget ridotto. "Come fanno i newyorkesi a trovare l'amore ora come ora?", è stata la domanda rivolta al sindaco Zohran Mamdani dalla giornalista Jillian Hardeman-Webb. "E' davvero costoso vivere in questa città - ha risposto Mamdani (che è sposato) - ed è ancora più costoso amare qualcuno". "Certamente voglio sposarmi e avere dei figli - dice Grace Sakellariou, 27 anni, single che vive nel Queens - ma sembra un traguardo irraggiungibile. Non riesco neanche a pensare a come permettermi un matrimonio". (ANSA).