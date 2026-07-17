(ANSA) - BERLINO, 17 LUG - L'Agenzia federale delle reti tedesca ha confermato la propria decisione a favore di una maggiore concorrenza nella rete ferroviaria. "Una maggiore concorrenza ha il potenziale di creare offerte migliori per i passeggeri", ha affermato il capo dell'agenzia Klaus Mueller. La decisione, ora definitiva, potrebbe dare nuovo slancio al trasporto a lunga percorrenza in Germania e aprire la strada a Italo. La controllata della Deutsche Bahn responsabile delle infrastrutture - la DB InfraGO - sarà obbligata, in futuro, a non assegnare più del 60-75 per cento delle capacità su tratti di linea molto trafficati e già saturi a una singola impresa. Ciò è rivolto alla Deutsche Bahn, che detiene una quota di mercato del 95 per cento nel trasporto a lunga percorrenza. Alla base della decisione dell'Agenzia ci sono i piani di Italo. L'operatore privato italiano di treni ad alta velocità intende entrare nel mercato tedesco del trasporto a lunga percorrenza a partire da aprile 2028. (ANSA).