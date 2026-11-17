(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La Knesset ha eletto il deputato di Yashar Matan Kahana come presidente con votato 66 a 52, in sostituzione del deputato del Likud Amir Ohana, dopo oltre sei ore di ostruzionismo da parte dei parlamentari del blocco del Primo Ministro Benyamin Netanyahu. Per essere eletti è sufficiente una maggioranza semplice di 61 voti. Kahana sconfigge il deputato del Likud Ofir Katz, che ottiene 53 voti, con il sostegno dei quattro partiti del blocco guidato dal presidente di Yashar Gadi Eisenkot, insieme ai partiti a maggioranza araba Ra'am e Lista Unita. (ANSA).