(ANSA) - BRESCIA, 24 OTT - È indagato per istigazione a delinquere aggravata Youssef Siher, il 30enne di origini marocchine ritenuto la mente della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre', nata dopo i disordini della scorsa settimana. Il ricercatore è stato perquisito questa mattina e ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Già collaboratore dell'Ispi, ha svolto uno stage seguito da un periodo di collaborazione con il Fatto quotidiano interrotto però da circa un anno e mezzo. (ANSA).