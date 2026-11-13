(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Cura, il quinto album in studio del rapper italiano Tony Boy, esce e sale subito sul podio più alto dei dischi più venduti della settimana e tra i vinili, cd e musicassette, facendo scivolare al secondo posto Kid Yugi che la scorsa settimana aveva debuttato in vetta alla classifica non solo degli album ma anche in quella dei formati fisici cd, vinili, musicassette e dei singoli, posizione, questa che però mantiene salda anche questa settimana. E si piazzano sul podio anche Clementino e Rocco Hunt, terzi al debutto dell loro primo album d'inediti insieme, intitolato The Album. Resta sempre alto in classifica Geolier con Tutto è possibile - Atto II, secondo capitolo del precedente disco da record, mentre perde una posizione e scende al quinto posto, rispetto a una settimana fa, Olly con Tutta Vita (sempre), davanti a Shiva, sesto con Vangelo. Si classifica settimo, invece, il britannico Steven Wilson, altra new entry della settimana con Requiem for a Village mentre tonfa dalla terza alla ottava posizione Max Pezzali con Max Forever Vol.2, che arriva a due anni dal primo volume del progetto con 17 tracce tra versioni speciali e inedite dei brani più iconici. Nono posto per Bresh con Mediterraneo (dopo il mare) mentre chiude la classifica 22simba con Miria, il nuovo album del rapper composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K. Tra i singoli si si piazza secondo, dopo Kid Yugi, la new entry Nella borsa di mamma dei Pinguini tattici nucleari, seguiti da Alfa in terza posizione. Nella classifica dei formati classici, trionfano le new entry: oltre a Tony Boy al primo posto, Rocco Hunt e Clementino al secondo, Steve Wilson è quarto e in quinta posizione si piazza Gianna Nannini con Giannagold. (ANSA).