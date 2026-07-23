(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - "La verità è una sola. Abderrahim Fakir era un uomo buono, e la sua vita aveva valore. Noi ci affidiamo alla magistratura. Abbiamo rispetto per le indagini e le istituzioni e proprio per questo chiediamo piena luce su quello che è successo. Chiediamo chiarezza, verità, giustizia. Noi non staremo in silenzio, ma continueremo a raccontare la persona che era, a difendere il suo nome e a custodire la sua memoria, perché merita rispetto, verità e giustizia e soprattutto merita umanità. Dietro un nome c'era una persona, dietro una notizia c'era una vita che aveva un valore". Lo dice Yossra Fakir, la nipote del 42enne morto il 19 luglio. (ANSA).