(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il governo polacco prevede di istituire una no-fly zone nella parte orientale del paese, al confine con l'Ucraina, entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. "Abbiamo bisogno di una no-fly zone al confine orientale del nostro Paese", ha dichiarato il viceministro della Difesa nazionale Cezary Tomczyk, come riporta il media polacco Interia Wydarzenia. Il viceministro ha spiegato che si tratterebbe di una piccola zona, situata a una dozzina o anche a poche decine di chilometri dal confine. (ANSA).