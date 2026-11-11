(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all'interno del programma BellaMa', la Rai ha deciso di avviare un'indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi". Lo annuncia una nota di Viale Mazzini, dopo la diffusione degli audio dell'inchiesta di Selvaggia Lucarelli. "L'iniziativa - si spiega - è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del servizio pubblico". (ANSA).