(ANSA) - SAN PAOLO, 09 OTT - I like in rete ovviamente non si traducono automaticamente in voti. Tuttavia la svolta social di Lula di questi giorni pare stia sortendo l'effetto sperato. Dopo essere arrivato alla sconfitta del primo turno in netto ritardo su Bolsonaro, non solo nelle urne, ma anche online, mercoledì scorso il presidente uscente ha totalizzato 9,9 milioni di like, commenti e condivisioni ai suoi post sui social. E' stato il risultato giornaliero più alto della sua campagna, ma anche soprattutto di quella di Flávio Bolsonaro, dal lontano 14 settembre. I dati provengono da un sondaggio di Projeto Brief, che monitora i resoconti ufficiali dei due candidati, diffuso da Folha di San Paolo. Nel mese di settembre, Flávio Bolsonaro ha guidato questa particolare classifica quasi sempre, cioè in 14 dei 17 giorni analizzati, con una media di 370 mila interazioni giornaliere, rispetto alle 240 mila di Lula. Venerdì 2 ottobre, alla vigilia del primo turno elettorale, il candidato trumpiano ha battuto il suo record personale di coinvolgimento online totalizzando 5,5 milioni di interazioni, quasi quattro volte il risultato di Lula. La domenica del voto, la vittoria di Flávio è stata schiacciante: 3,9 milioni, mentre Lula lontanissimo a circa 170 mila. Ma la rimonta è iniziata lunedì. Quel giorno il presidente uscente ha riunito a Brasilia i suoi giovani eletti, star del web, Quindi, ascoltando i loro consigli, ha diffuso per la prima volta un video in cui si rivolgeva direttamente ai brasiliani. Quel giorno Lula ha superato il suo avversario per la prima volta dall'inizio di ottobre. Martedì, il giorno dopo, le pubblicazioni del presidente hanno registrato 4,8 milioni di interazioni. Il giorno successivo l'exploit: i like sono più che raddoppiati, trainati da una singola pubblicazione su Instagram del PT, il partito di Lula, che da solo ha avuto oltre 3 milioni di ripubblicazioni. (ANSA).