(ANSA) - MADRID, 06 AGO - Cresce l'attesa in Spagna per l'eclissi totale di sole del 12 agosto, uno degli eventi astronomici più attesi del secolo, la prima osservabile dalla penisola iberica dopo oltre cento anni, destinata ad attirare oltre dieci milioni di persone e migliaia di appassionati dall'estero lungo la fascia di totalità, secondo le stime del governo e delle autorità regionali. Il Paese sarà infatti uno dei luoghi privilegiati d'Europa per assistere al fenomeno, che inaugurerà una rara sequenza di tre eclissi visibili in Spagna tra il 2026 e il 2028, per la quale l'esecutivo ha lanciato già a marzo un portale dedicato, con informazioni scientifiche, mappe interattive, indicazioni sui punto di osservazione e norme di sicurezza. L'attesa ha già fatto impennare la domanda di occhiali certificati per l'osservazione del sole. Il ministero della Scienza, Innovazione e Università e il Gruppo Social Once della fondazione omonima distribuiranno gratuitamente due milioni di lenti omologate, mentre i principali fornitori riferiscono di averne già consegnati oltre 700.000 tra amministrazioni pubbliche, aziende e privati. La comunità scientifica richiama tuttavia alla prudenza e l'Organizzazione dei consumatori (Ocu), gli astronomi e gli specialisti raccomandano di osservare il fenomeno esclusivamente con occhiali conformi alla normativa europea, ricordando che occhiali da sole, vetri affumicati o altri sistemi artigianali non proteggono dalla radiazione solare e possono provocare lesioni oculari permanenti. E che anche fotocamere, telescopi e smartphone richiedono filtri specifici. In vista degli spostamenti di circa 10 milioni di persone previsti nelle zone più rurali della penisola - soprattutto nelle regioni del nord-ovest e del versante a sud-est del Mediterraneo, dove la visibilità dell'eclisse sarà completa, come La Coruna, Oviedo, Leon, Soria, Valladolid, Bilbao, Saragozza, Valencia e Palma di Maiorca - la Protezione civile ha previsto un imponente dispositivo per gestire traffico, sicurezza e rischio incendi nelle zone di maggiore affluenza. (ANSA).