TREVISO. Una vita spezzata a pochi giorni dalla nascita, dopo una disperata battaglia per la sopravvivenza nel reparto dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. È morta oggi, giovedì 26 novembre 2026, la bambina fatta nascere prematuramente in seguito a un incidente stradale causato da una banda di malviventi.

La tragedia ha avuto origine il 14 novembre a Lovadina di Spresiano, lungo via Vecellio. Tra le cinque persone coinvolte nello scontro c'era anche una donna all'ottavo mese di gravidanza. La gravità della situazione aveva costretto i sanitari a intervenire con un parto cesareo d'urgenza, nel tentativo di salvare la piccola.

Le condizioni della neonata avevano tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità. Nei giorni successivi al ricovero erano emersi alcuni segnali incoraggianti, che avevano alimentato le speranze di un miglioramento. Oggi, purtroppo, è arrivata la notizia del decesso.

A esprimere la vicinanza ai genitori è stato il primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra, che attraverso i social ha manifestato il dolore dell'intera comunità per una tragedia che ha profondamente scosso il paese.

Restano intanto senza nome i responsabili dello schianto: i componenti della banda di ladri, subito dopo l'incidente, avevano abbandonato il luogo dello scontro, dileguandosi nelle campagne circostanti. Da allora non sono stati rintracciati.

(foto Ansa)