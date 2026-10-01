(ANSA) - TOKYO, 01 OTT - La catena giapponese di minimarket FamilyMart sceglie Lady Gaga per una campagna di reclutamento, trasformandola in commessa per un turno nel nuovo spot intitolato "Killah", sulle note dell'omonimo brano dell'artista. Il video, in bianco e nero con l'eccezione del verde e del blu dell'insegna aziendale, segnala il quotidiano online Japan Today, mostra la pop star internazionale mentre lavora in un negozio a ritmo di musica. L'abbigliamento indossato è una rivisitazione futuristica delle nuove divise dei dipendenti, introdotte all'inizio di questo mese, dove sulla maglia compare la scritta "FamilyMart Staff". Nonostante l'ambientazione nipponica, le riprese si sono svolte a Los Angeles, in uno studio che riproduce un punto vendita della catena. Gaga infatti non torna in Giappone dallo scorso gennaio, e in un'intervista successiva alle riprese, la cantante ha raccontato di aver visitato in passato alcuni FamilyMart durante i suoi soggiorni nel Paese e di apprezzare, oltre a sushi e i soba freddi, il Famichiki, il pollo fritto senza osso cotto direttamente in negozio. Lo spot, che sarà trasmesso sulle tv giapponesi e proiettato all'interno dei punti vendita, mira a suscitare interesse verso il lavoro negli store del gruppo. In Giappone il ricorso a volti noti dello spettacolo per iniziative commerciali, compresi i servizi di ricerca di personale, è una pratica consolidata. L'effetto sull'immagine del marchio, e di riflesso sul reclutamento - in un settore che fatica a coprire i turni a causa del calo demografico, sottolinea il Japan Today, potrebbe non essere trascurabile. (ANSA).