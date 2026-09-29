(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Abbiamo 120 anni, stiamo molto bene e abbiamo voglia di andare avanti con molta forza". Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini aprendo la due giorni milanese per la nascita della Cgil avvenuta nel 1906 proprio nel capoluogo lombardo. "Il lavoro non si cancella - sottolinea - le persone non si cancellano, i segretari passano, ma la Cgil e il lavoro restano e ci battiamo per affermare davvero un mondo che sia fondato sulla giustizia sociale". "Oggi non è così - scandisce - ma noi non abbiamo perso la speranza". "Come sappiamo - prosegue - nella nostra storia i diritti non li ha mai regalati nessuno e se esistono è perché le persone che non li avevano si sono battute per ottenerli". "Questa è la nostra storia - incalza - questa è la regione della Cgil e oggi non ci troviamo solo a celebrare la nostra storia, ma a porci il problema di come la memoria delle lotte e delle conquiste che abbiamo fatto venga messa a disposizione anche delle nuove generazioni, per garantire un futuro fondato su un altro modello sociale, su un altro modello di sviluppo, davvero sulla libertà e sulla democrazia". A celebrare i 120 anni della Cgil è atteso a Milano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ricorderà la storia della confederazione al Teatro alla Scala di Milano nella seconda giornata di celebrazioni. (ANSA).