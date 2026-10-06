(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "L'inflazione è molto dannosa" e "le persone soffrono davvero se l'inflazione diventa troppo alta": lo ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, rispondendo in un'intervista con l'ANSA a una domanda sulle critiche, mosse spesso dalla politica anche in Italia, ai rialzi dei tassi Bce. "Se il tasso d'inflazione fosse rimasto al 3% o 4%" con una inerte dopo lo shock energetico russo-ucraino - ha detto Lane - "ciò sarebbe stato molto dannoso per i lavoratori italiani, per le famiglie italiane". Se la Bce non alzasse i tassi quando è necessario, "l'inflazione sarebbe troppo alta, e se le persone si aspettassero un'inflazione troppo alta, i tassi a lungo termine salirebbero", ha detto Lane riferendosi alle tensioni sugli spread. (ANSA).