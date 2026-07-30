(ANSA) - MILANO, 30 LUG - L'assemblea degli azionisti di Unipol ha approvato l'aumento di capitale fino a 2,5 miliardi di euro funzionale all'acquisizione di parte della rete di Mps da Intesa Sanpaolo nel caso in cui l'opas di Ca' de Sass sull'istituto senese dovesse andare in porto. Per effetto della delibera, si legge in una nota, il cda del gruppo presieduto da Carlo Cimbri avrà la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di 2,5 miliardi. L'efficacia della delibera, si legge in una nota di Unipol, è subordinata all'approvazione dell'Ivass. (ANSA).