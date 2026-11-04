(ANSA) - PIACENZA, 04 NOV - Un operaio di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel centro abitato di San Nicolò, in provincia di Piacenza. L'uomo, che lavora per Iren, era all'interno di un tombino sulla strada, davanti all'ingresso di un'abitazione, per effettuare la lettura di alcuni contatori dell'acqua, quando è stato investito da un'auto che stava effettuando manovra per entrare nell'area dei box. L'operaio è morto sul colpo nonostante i rapidi soccorsi del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Piacenza. (ANSA).