(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato di non aver appreso nulla di nuovo durante l'incontro con il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. "Gli ho chiesto di presentare il suo messaggio. Ha tirato fuori degli appunti e ha letto un testo che riproduceva fedelmente ciò che la Germania, attraverso i suoi leader, dichiara ufficialmente e pubblicamente ogni giorno. Non ho imparato nulla di nuovo", ha affermato Lavrov citato da Ria Novosti. "Il sottotesto era che sono venuto, mi sono degnato di contattarvi, ma ora, poiché ho fatto questo gesto di buona volontà, facciamo delle concessioni sul fronte ucraino, assicuriamoci un accordo sulla regione del Mar Nero in modo che le petroliere e le navi da carico secco possano transitarvi senza problemi", ha dichiarato Lavrov. Secondo Mosca, a chiedere l'incontro è stato il governo tedesco. (ANSA).