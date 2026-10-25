(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - Marine Le Pen ha promesso oggi nel suo primo comizio di campagna elettorale per le presidenziali che formerà un governo "di unione nazionale", "pluralista" e diretto dall'attuale presidente del partito, Jordan Bardella, nel caso di vittoria il prossimo maggio. Parlando davanti a più di 800 persone ad Orléans, Le Pen ha promesso che darà vita ad un "governo aperto" vista "la situazione di un Paese spaccato" e il "desiderio di unità dei francesi". "Ogni cittadino - ha sottolineato - con la diversità dei percorsi, dei talenti, delle sensibilità, è chiamato a partecipare al movimento di rinascita francese che io propongo al Paese". (ANSA).