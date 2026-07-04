(ANSA) - LIEVIN, 04 LUG - A tre giorni dalla pronuncia della Corte d'Appello sulla possibilità di tentare una quarta corsa alla presidenza francese, Marine Le Pen ha promesso che, qualora le venisse impedito di candidarsi, sosterrebbe il suo successore designato Jordan Bardella "con grande energia, convinzione e fiducia". "Se i tribunali dovessero vietarmi di correre alle elezioni presidenziali, allora è con grande energia, convinzione e fiducia che sosterrei ovviamente la candidatura di Jordan Bardella ogni giorno fino alla sua vittoria", ha dichiarato la leader del Rassemblement National durante un "banchetto conviviale" a Liévin (nel Pas-de-Calais). "Non ci scoraggeremo mai; lotteremo sempre; porteremo la battaglia fino in fondo, fino alla vittoria", ha aggiunto. (ANSA).