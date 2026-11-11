(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dopo "un anno di lavoro, 100mila chilometri, incontri con gli imprenditori in tutt'Italia" il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Fausto Bianchi è pronto a trarne la sintesi guardando anche al voto e rivolgendosi "ai partiti politici, alla politica con la P maiuscola. Divento portavoce di quello che ho raccolto in questo percorso: c'è sofferenza, affanno per le sfide delle transizioni, "ma grandi potenzialità" - dice, in una intervista all'ANSA -. Dal XXII Forum della Piccola Industria, venerdì e sabato a Roma, dove sono attesi mille imprenditori da ogni regione, Bianchi lancerà l'appello ad "un patto di legislatura: 4 impegni per 4 anni, su misura per le imprese da 10 a 100 dipendenti", fascia che "spesso non ha misure di sostegno" ma "ha un potenziale di crescita incredibile". Per le pmi, avverte, "oggi il tema è: crescere o morire. Ed ogni impresa che muore vuol dire perdere pezzi d'Italia". (ANSA).