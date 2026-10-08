(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Procedono le operazioni di stoccaggio del gas in Italia in vista della stagione invernale. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe il paese ha superato l'88% lo scorso 6 ottobre, con una riserva complessiva di 179,45 TWh. Sfiorano il 73% a 826,3 TWh le scorte dell'Ue, mentre la Germania, principale consumatore europeo di gas, è ferma sotto al 60% con 146,68 TWh immagazzinati. Un dato quest'ultimo ben inferiore rispetto agli oltre 190 TWh dello scorso anno. Non riescono ad eguagliare i livelli raggiunti il 6 ottobre del 2025 anche l'Europa, che un anno fa era a 945,86 TWh e l'Italia, che era arrivata a 188,85 TWh. L'obiettivo indicato dall'Arera di raggiungere almeno il 90% degli stoccaggi entro il prossimo 31 ottobre è comunque ormai vicino per l'Italia, che alla fine di ottobre era arrivata al 94,7% a 192,62 TWh. (ANSA).