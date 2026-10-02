(ANSA) - WASHINGTON, 02 OTT - L'economia americana ha creato a settembre 29.000 posti di lavoro contro le 90.000 unità attese dagli analisti. La disoccupazione, inoltre, sale a sorpresa dal 4,1% al 4,2%. I rendimenti dei titoli del Tesoro Usa crollano dopo l'occupazione di settembre. Il T-bond decennale vede i rendimenti scendere di oltre 6 punti base, al 5,182%. La pressione sui titoli di Stato globali si è attenuata: i rendimenti a 10 anni sono in calo di circa 3 punti base nelle principali economie europee. Il rialzo dei rendimenti riflette i timori di inflazione persistente. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, i trader scontano la probabilità del 72% che la Fed mantenga invariati i tassi nella riunione del Fomc di ottobre. (ANSA).