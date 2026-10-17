(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha dichiarato in serata che oggi, durante le proteste in tutto il Paese, sono state fermate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti. "È un miracolo che il bilancio non sia stato più grave", ha affermato, recandosi a incontrare gli agenti schierati nel centro di Parigi dopo una giornata di scontri e saccheggi. "È giunto il momento di scegliere da che parte stare: o con la Repubblica, o con i facinorosi", ha aggiunto il primo ministro. (ANSA).