(ANSA) - PARIGI, 07 OTT - Le forze dell'ordine "non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti", ha assicurato stasera in un discorso dal suo ufficio il premier francese, Sébastien Lecornu, alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione dei liceali per chiedere più risorse per la scuola e l'istruzione. "La rabbia dei giovani non viene dal nulla. Nessuno può restare indifferente alle angosce che esprimono", ha anche affermato Lecornu, parlando da palazzo Matignon alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione degli studenti. "Le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine del mese di ottobre" per rispondere a questa crisi, ha aggiunto. (ANSA).