(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - "Le prossime ore possono essere difficili": lo ha detto il premier francese, Sébastien Lecornu, in riferimento agli incendi in Gironda, nel sud ovest del Paese. ''La situazione resta particolarmente critica in Gironda. Ieri il cambiamento brutale delle condizioni meteo ha mutato profondamente la dinamica del fuoco. Dopo un lieve miglioramento questa notte e stamattina, le previsioni tornano sfavorevoli'', ha avvertito il premier su X, al termine del vertice interministeriale di crisi a Parigi. (ANSA).