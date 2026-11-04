(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "La democrazia funziona, in un Paese libero come gli Stati Uniti, e quando un popolo vota, il suo voto va sempre rispettato e compreso. Riteniamo che nel risultato americano abbiano pesato soprattutto le guerre, le tensioni internazionali e l'aumento del costo della vita, le cui conseguenze ricadono direttamente sulle famiglie. L'auspicio è che questo voto possa rappresentare un'accelerazione verso la fine dei conflitti e il ritorno alla pace". Così una nota della Lega. (ANSA).