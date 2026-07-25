(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - La chiazza di sangue che si vede sotto il capo del cadavere di Abderrahim Fakir in uno dei video che circolano, arriva "dalla nuca", che si ferisce "strisciando per terra", mentre quelli sul volto sono i "rivoli scivolati in avanti quando era col viso all'ingiù". Lo dice all'ANSA Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte del 42enne. "C'è un'unica ferita che si provoca Fakir, mentre è trattenuto", spiega, ed è "alla nuca", quando morde la gamba dell'agente, "striscia per terra e si graffia. Poi con lo spray si ritrae velocemente e nel tirarsi indietro va nuovamente a ferirsi la nuca". (ANSA).