(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Rinvio a giudizio? E' un'ipotesi molto probabile". Lo ha affermato l'avvocato Angela Taccia, con Liborio Cataliotti difensore di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, dopo essere uscita dal Tribunale di Pavia dove ha depositato alcuni video e ha ascoltato altre intercettazioni. "Sono stufa di queste archiviazioni che non sono mai definitive - ha sottolineato l'avvocato Taccia -: Andrea Sempio non può essere indagato a vita, tanto vale andare a processo e accertare una volta per tutte la realtà dei fatti perché altrimenti non vive più". In merito alla possibilità di ricorrere al rito abbreviato o a quello ordinario, l'avvocata Taccia ha spiegato che, "se e quando arriverà la richiesta di rinvio a giudizio, ci riuniremo e capiremo i passi da fare". Riguardo all'ipotesi di un'indagine per corruzione legata al fascicolo inviato dalla Procura di Brescia a quella di Pavia, la legale ha detto che "abbiamo depositato una istanza per capire se Andrea Sempio sia o meno indagato nel filone corruzione: non abbiamo ancora ricevuto risposta, però la Procura non è obbligata a risponderci". Tornando sulle consulenze inviate oggi dalla difesa, l'avvocata Taccia si è soffermata ancora sulla questione dell'impronta del piede dell'assassino rilevata in via Pascoli: "non è taglia 39, direi che potremmo dire attorno a taglia 40. E comunque si tratta di un piede più piccolo di quello di Andrea Sempio". (ANSA).