(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 1 della riforma della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 i no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta, di fatto, del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione, al deposito del contrassegno, del nome di chi coalizione proporrà al presidente della Repubblica come premier. (ANSA).