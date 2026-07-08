(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Decide il Parlamento. Io sono certamente l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge e furono bocciati". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa replicando, a margine di un convegno a chi gli chiedeva se a suo avviso si troverà una mediazione nella legge elettorale sulle preferenze. "Adesso vedo molti partiti che sono fautori delle preferenze, bene, speriamo". FdI dovrebbe presentare un suo emendamento? "Secondo me si, però FdI fa parte di una coalizione" e "la Meloni proprio perché è partito più grosso" deve anche tenere conto di quello che dicono gli alleati "però io credo che alla fine Fratelli d'Italia lo presenterà dopo averne discusso giustamente con gli alleati". (ANSA).