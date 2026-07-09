(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Se il no alle preferenze della Lega resta fermo? Noi non abbiamo posizioni ferme a proposito della legge elettorale ma su temi economici, sociali e di sicurezza. Ci sono i tecnici che ci stanno lavorando. Io sono sempre stato eletto con le preferenze sia a Milano sia a Bruxelles ma questo non toglie e non aggiunge nulla. Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chi vince possa governare per cinque anni. Come farlo lo decideranno i tecnici. Non abbiamo precondizioni". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini durante una conferenza stampa. (ANSA).