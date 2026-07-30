(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Leonardo chiude il primo semestre "con un'ulteriore significativa crescita del gruppo, confermando l'efficacia delle azioni commerciali poste in essere ed evidenziando risultati economico finanziari in deciso progresso rispetto al corrispondente periodo del 2025". +74,4% l'utile netto adjusted a 476 milioni, +34,4% l'Ebita a 780 milioni, +44,6% gli ordini a 16,259 miliardi. L'utile netto è di 456 milioni, in calo nel confronto con il primo semestre 2025 (-15,9%) quando includeva la plusvalenza da 283 milioni per la cessione del business Underwater Armaments & Systems a Fincantieri. Anche sulla base di una "ottima performance del gruppo" nel secondo trimestre la società ha rivisto al rialzo la guidance 2026 per ordini, Ebita, fusso di cassa operartivo e indebitamento netto. E' confermata per i ricavi. (ANSA).