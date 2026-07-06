(ANSA) - ROMA, 06 LUG - A quanto si apprende, nella mattinata di oggi il presidente M5S Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid, Lisei , e - per conoscenza - ai presidenti delle Camere per chiedere nuovamente di "conoscere la data della mia audizione, considerato che, allo stato, non ho ricevuto dagli Uffici di Presidenza nessun riscontro". Nella lettera Conte ricorda che aveva "chiesto ai Presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata al più presto la data della mia audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lei per primo [Lisei], insieme agli altri componenti della Commissione del suo partito, mi state rivolgendo". (ANSA).