(ANSA) - MILANO, 07 OTT - L'euro scivola, non solo sul dollaro ma su tutte le principali valute, per i timori sul debito francese mentre si avvicinano le elezioni presidenziali previste la prossima primavera cui si sono aggiunge le incognite per il voto in Spagna. La moneta unica cede oltre lo 0,7% rispetto al biglietto verde, attestandosi a 1,1173 dollari, e scende dello 0,19% rispetto alla sterlina a quota 84,64 penny, il livello più basso dal giugno 2025, dopo essersi avvicinata al minimo dell'ultimo anno rispetto allo yen giapponese. La flessione arriva a pochi giorni da quando l'euro ha segnato il minimo degli ultimi 17 mesi sul dollaro. Anche l'aumento dei rendimenti francesi e una più ampia ondata di vendite sui titoli di Stato europei dei Paesi più indebitati, come l'Italia, mentre non si placano le vendite sui treasuries americani, aumentano la pressione sull'euro. Le elezioni anticipate in Spagna non hanno fatto altro che peggiorare il rischio politico in Europa. (ANSA).